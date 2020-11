Een verzameling van 25 exemplaren van het boek De Kleine Prins in verschillende talen is te zien in het Kleinste Museum van Haarlem. De verzameling is afkomstig van cabaretier Erik van Muiswinkel.

De Kleine Prins werd geschreven in 1943 door de Franse Antoine de Saint-Exupéry. "Ik verzamel sinds twintig jaar vertalingen van De Kleine Prins", vertelt Van Muiswinkel. "Ik heb zelf een hoop verzameld, maar ik vraag ook vrienden of familie als zij met vakantie gaan of ze een vertaling voor me mee kunnen nemen."

Er heeft flink wat werk ingezeten om de etalage af te krijgen. "Mark Verburg heeft deze etalage zo ingericht. Hij duikt hier deze kijkdoos in, last, schroeft en timmert de boel aan elkaar. Hij heeft de sterrenhemel, woestijn mét neergestort vliegtuig en zelfs de planeet waar de Kleine Prins woont nagemaakt. Het ziet er heel mooi uit", aldus Van Muiswinkel.

Naast de verzameling heeft de cabaretier zelf ook een vertaling geschreven. Hij werd benaderd door een uitgever om een nieuwe vertaling te schrijven en heeft er ruim een half jaar aan gewerkt. Nu is het af, en komt het misschien wel te staan tussen alle andere vertalingen.