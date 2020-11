Bijna anderhalf jaar was het zevenhonderd jaar oude pand gesloten voor een grondige verbouwing en 10 november zou de feestelijke opening plaats moeten vinden. Nu alle musea de deuren twee weken moeten sluiten, moet het gloednieuwe Museum van de Geest in Haarlem nog heel even geduld hebben.

Museum Het Dolhuys in Haarlem en het Outsider Art Museum in Amsterdam hebben de krachten gebundeld en gaan voortaan samen verder onder de naam Museum van de Geest. In het eeuwenoude pand aan de Haarlemse Schotersingel, wat vroeger als Pest-, Dol- en Leprooshuis diende, draait alles om het ontdekken van de veelzijdigheid van de eigen geest én die van de ander, op een interactieve manier. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het vernieuwen van onder meer de entree en de ontvangstruimte. De historische kapel is weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

De opening van het museum vindt nu op 25 november plaats. "We vieren het in klein comité, samen met de mensen die aan de verbouwing hebben meegewerkt. Op 24 november zullen we ook nog een 'online opening' van ons fantastische nieuwe museum verrichten", aldus Carine Neefjes, hoofd Publiek en Onderwijs van het museum. "Het is jammer dat het nu uitgesteld moet worden, maar we hebben uiteraard alle begrip voor het besluit. De gezondheid gaat boven alles."