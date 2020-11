Het Haarlemse bewonersplatform BUUV bestaat tien jaar. Wat begon als een bezuinigingsmaatregel van de gemeente is uitgegroeid tot een begrip in de Spaarnestad.

Nadat het idee was ontstaan, werd het platform in 2010 gelanceerd. Het doel is vraag en aanbod van bewoners samen te brengen. Van een koffieochtend tot klusjes in huis, en van hulp bij huiswerk tot een ritje naar het ziekenhuis.

Carla Klippel-Min is inmiddels zes jaar sociaal makelaar bij BUUV. "Het idee was dat mensen net als vroeger hulp konden vragen aan de buren, maar dat is al snel de grenzen van de straat overgegaan. Een bewoner uit Haarlem-Noord heeft er totaal geen moeite mee om een bewoner uit bijvoorbeeld Schalkwijk te helpen bij het aan de praat krijgen van een mobiele telefoon of het invullen van belastingformulieren. Het is hartverwarmend."

Inmiddels zijn er ongeveer zevenduizend Haarlemmers ingeschreven bij BUUV en worden er ruim drieduizend matches per jaar behaald. En ze groeien met ongeveer duizend deelnemers per jaar. "Ons voortbestaan hangt natuurlijk af van de financiering van de gemeente. Maar we doen het zo goed, dat wij voorlopig ons bestaansrecht houden. In ieder geval tot 2025", zegt Klippel-Min.

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om voor alle BUUV-en en betrokkenen een groot feest te organiseren. Wel heeft de Haarlemse fotograaf Jaap Kroon een fotoreeks gemaakt van een aantal BUUV-activiteiten.