Een 25-jarige man uit Uithoorn die ervan wordt verdacht in de zomer meerdere vrouwen bruut te hebben beroofd van hun halsketting in onder meer 't Gooi, Haarlem en de regio Hoofddorp, blijft voorlopig langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank maandag besloten.

De politie meldt dat hij bekend staat als de zogenoemde 'kettingrukker'. Steeds stal hij sieraden, veelal van oudere vrouwen, door ze hard van de hals af te trekken. Meestal ging hij er daarna vandoor op een scooter.

De man kon eind juli worden opgepakt. De politie sprak toen van een "onuitputtelijke lijst" van diefstallen. Het Openbaar Ministerie linkt hem nu aan tenminste acht van de diefstallen in onder meer Haarlem, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Zwanenburg en Uithoorn.

Mogelijk wordt de man nog gelinkt aan meer gevallen. Het onderzoek is nog in volle gang. In totaal zou er sprake zijn van 47 diefstallen, ook in Huizen, Hilversum en Bussum.

De zaak komt in januari opnieuw voor de rechter, maar wordt ook dan nog niet inhoudelijk behandeld.