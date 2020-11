De politie heeft vrijdagavond een illegaal feest beëindigd bij de Oosterplas. Zo'n vijftig jongeren van ongeveer vijftien jaar oud waren op het feest afgekomen. Dat schrijft burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal op Facebook.

Toen de politie arriveerde, gingen alle feestvierders zonder problemen naar huis, aldus Roest.

De burgemeester doet een oproep aan ouders om met hun kinderen in gesprek te gaan over de illegale feesten. "Ik begrijp dat dat vaak ingewikkelde gesprekken zijn, omdat de sociale druk onder de jongelui onderling groot is. Hun kinderen zoeken een uitlaatklep maar nemen daarbij onaanvaardbare risico's voor zichzelf en anderen", schrijft hij.

Volgens Roest was een cameraploeg van het NOS Jeugdjournaal bij het feest aanwezig om opnames te maken.