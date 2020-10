Het Spaarne Gasthuis staat onder grote druk door de tweede coronagolf. Meerdere afdelingen liggen vol met coronapatiënten en daardoor is de reguliere zorg afgeschaald met ongeveer 50 procent.

Ivo van Schaik, voorzitter van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis, benadrukt dat de situatie onder controle is. Alle acute en noodzakelijk zorg gaat gewoon door, maar hij maakt zich wel zorgen over de piek die het ziekenhuis nog te wachten staat.

Er zit volgens Van Schaik wel een groot verschil tussen de eerste en tweede coronagolf. "De eerste was snel, hoog en heftig. Deze gaat trager, geleidelijk en wat langer door. Maar het is ook wat uitzichtlozer en ik denk dat mensen deze daardoor ook als wat zwaarder zien."

Het grootste verschil is dat het ziekenhuis de reguliere zorg in deze tweede golf maximaal probeert te houden en dat was in de eerste golf veel verder afgeschaald.

'Extra handen nu heel hard nodig'

De grootste uitdaging voor het ziekenhuis is het organiseren van medisch personeel. Omdat er steeds meer coronapatiënten bij komen, worden er steeds meer bedden voor deze groep beschikbaar gemaakt. Voor deze patiënten zijn ook verpleegkundigen nodig, maar het blijkt lastig om die te vinden.

Van Schaik roept verpleegkundigen met medische papieren die niet aan het werk zijn op om te komen helpen. "We hebben die extra handen heel hard nodig nu."

Volgens de voorzitter loopt de opname van patiënten altijd achter de cijfers aan, dus hij verwacht nog een aanzienlijke stijging van het aantal coronapatiënten.

De vraag of het ziekenhuis dat aankan en ook de acute en noodzakelijk zorg kan verlenen, is iets wat Van Schaik constant bezig houdt. "Het lukt tot nu toe goed en ik hoop dat de zorg niet verder onder druk komt te staan. Daar maak ik me oprecht wel zorgen over."