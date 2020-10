De gemeente Zandvoort gaat de boulevard herinrichten en bij het graven kan nog materiaal uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Daarom wordt de bodem gescand op mogelijke explosieven. De Zandvoortse Bunkerploeg acht de kans zeer groot dat de bodem nog vol ligt met munitie.

Zandvoort was onderdeel van de Atlantikwall, dus in het dorp zijn nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog te vinden. Toen de noordelijke boulevard werd heringericht voor de aanleg van een busbaan, bleken daar zes bunkers onder het zand te liggen en aardig wat munitie.

Voorafgaand aan de herinrichting van de boulevard, vinden de komende maanden rioolwerkzaamheden plaats. De gemeente laat weten dat er inmiddels een historisch vooronderzoek is gedaan en daaruit is gebleken dat er een risico is op het aantreffen van onontplofte explosieven tijdens de komende graafwerkzaamheden.

Het bedrijf T&A Survey, wat gespecialiseerd is in het detecteren van explosieven, gaat nu risicovolle plekken laagje voor laagje bestuderen. Mocht er een explosief gevonden worden, wat in de jaren veertig nog niet onschadelijk is gemaakt, dan moet de Explosieven Opruimingsdienst dat doen. De specialisten gaan er vanuit dat er geen vliegtuigbommen meer onder de grond liggen.