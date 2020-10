Het Spaarneplan wordt woensdagavond weer afgestoft tijdens een discussie van debatcentrum Pletterij over 'De Ontspannen Stad'. Het Spaarneplan is een 25-jarig oud plan voor een aaneengesloten wandelboulevard langs de rivier in Haarlem.

Uit een serie bijeenkomsten die de Pletterij samen met nieuwspartner NH Nieuws in het voorjaar hield, blijkt dat Haarlemmers verlangen naar een stad waarin minder gehaast wordt geleefd.

Het Spaarneplan, dat in 1990 door Marlies van Diest ontworpen is om de stadsontwikkeling te bepalen vanuit de kracht van de rivier, werd eerst in 1994 door de Heemsteedse en later in 1995 door de Haarlemse gemeenteraad omarmd. Op dit plan zijn ook daadwerkelijk woonvisies gebaseerd.

De Spaarneboulevard in de oude stad is volgens gepensioneerd stedenbouwkundige Jan Dekker echter nog niet goed uit de verf gekomen, zegt hij tegen NH Nieuws.

"Het was de ambitie om over de hele lengte van het Spaarne ten minste aan één kant een goede, gangbare wandelmogelijkheid te hebben. En dan veronderstel ik dat het goed met elkaar in verbinding staat, dat je door kan lopen en dat je niet tegen allerlei barrières aan loopt en niet weer hoeft over te steken", aldus Dekker.

Het debat in de Pletterij is om 20.00 uur. Marlies Diest zal haar Spaarneplan toelichten en onder anderen Bas van Leeuwen van D66 Haarlem zal met haar in discussie gaan.

Door de coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen in de zaal. Er is ook een livestream, die ook via de site van NH Nieuws wordt uitgezonden.