Het scheelde niet veel of de Haarlemse sportvereniging DIO zou deze zomer failliet verklaard worden. Tijdens de jaarvergadering in juni zou het faillissement besproken worden, maar er stond een nieuwe groep bestuursleden op om de club te redden van de ondergang.

"De stekker zou eruit getrokken worden. Financieel stonden we 25.000 euro in de min en tijdens de coronacrisis kwam er ook niks meer binnen", vertelt de nieuwe DIO-voorzitter Peter Slenders.

Het nieuwe bestuur richtte een 'club van 100' op en ging achter nog te betalen contributies aan. Ook hebben ze verschillende kostenposten weten te verlagen, wat ervoor heeft gezorgd dat de club er nu financieel gezien een stuk gezonder voor staat.

Voor de nieuwe bestuursleden was het geen lastige beslissing om in te stappen. Ze lopen allemaal al vanaf jongs af aan rond bij de club en ze willen DIO graag uit deze moeilijke tijd helpen.

Ook voor Slenders heeft de club veel emotionele waarde. Zowel zijn vader als zijn moeder was vroeger nauw bij de club betrokken en zijn moeder is in de kantine overleden. Om die reden wil hij graag dat de club blijft bestaan. "Dat is mijn motivatie om als voorzitter door te blijven gaan en DIO zo lang ik leef voort te laten bestaan."