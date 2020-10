Kinderen op vijf Zandvoortse basisscholen kregen donderdag een verrassing: bewoners van verpleeghuis Huis in de Duinen deelden zeshonderd stroopwafels uit.

De ouderen bedankten de kinderen met de lekkernij voor de aandacht die ze in de eerste coronagolf gaven aan de bewoners van Huis in de Duinen in Zandvoort. De leerlingen bedolven hun oudere dorpsgenoten met leuke briefjes en tekeningen.

"Tijdens de eerste golf was Huis in de Duinen dicht voor bezoek. De bewoners waren heel blij met de aandacht van de kinderen. Daarnaast gaven ondernemers ook veel lekkernijen als bitterballen, haring en stroopwafels", zegt welzijnscoördinator Gudo d'Hondt.

Zandvoorter Willem van der Sloot maakte deze zomer honderden liters bramensap en de opbrengst ervan doneerde hij aan Huis in de Duinen. De bewoners vonden het een goed idee om met dit geld twee vliegen in één klap te slaan. "Met het bedrag hebben we bij een lokale ondernemer de stroopwafels gekocht om deze uit te delen aan de kinderen."

Donderdagochtend ging d'Hondt met een van de bewoners op stap om de stroopwafels, geheel coronaproof, uit te delen. "De stroopwafels zijn heel leuk ontvangen. We hopen natuurlijk dat de kinderen nu extra aan de bewoners blijven denken en ze verblijden met nieuwe tekeningen en briefjes."