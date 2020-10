Voorbijgangers hebben donderdagochtend aan de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg een zwaargewonde man aangetroffen. De politie vermoedt dat het slachtoffer is neergestoken.

De man werd rond 6.40 uur gevonden en is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Een deel van de weg is voor politieonderzoek afgesloten. Getuigen worden opgeroepen zich te melden bij de politie.