De teststraat waar de GGD Kennemerland in Haarlem coronatests afneemt, verhuist naar de Waarderpolder. De locatie naast het Kennemer Sportcenter gaat weg en verhuist naar een pand aan de Conradweg 40. Die locatie gaat op 5 november open.

De gelegenheid wordt niet aangegrepen om de capaciteit uit te breiden. Die blijft even groot als bij het Kennemer Sportcenter. De verhuizing is noodzakelijk, omdat de medewerkers van de GGD het te koud krijgen buiten bij de sporthal. Vanwege de aanstaande winter is gekozen voor een binnenlocatie zoals dat op andere plekken in de provincie ook het geval is.

Zo heeft de andere teststraat van de GGD Kennemerland onderdak gekregen in de Expo-hallen in Vijfhuizen. Deze is een paar dagen geleden flink uitgebreid om het toenemende aantal tests aan te kunnen. GGD Kennemerland is ook bezig om een teststraat te openen in de IJmond.