Haarlem zingt, een groep Haarlemse volkszangers heeft van de Jerusalema-challenge in Haarlem een wedstrijd gemaakt. Drie Zorginstellingen in Haarlem staan in de halve finale.

Het gospellied van de Jerusalema-challenge komt uit Zuid-Afrika. Het nummer met bijbehorend dansje is in de coronatijd wereldwijd populair geworden. Zuid-Afrikaanse artsen en verpleegkundigen zetten het filmpje online, om te laten zien op welke manier zij ontspanning zochten.

De acht zangers van Haarlem Zingt hebben in de beginperiode van de coronacrisis bij 55 verzorgingstehuizen gezongen. Toen de huizen weer open gingen, bedachten ze om een wedstrijd te maken van de Jerusalema-challenge.

Haarlem Zingt wil met de wedstrijd zorgmedewerkers in het zonnetjes zetten. Ze daagden zorginstellingen in de regio uit om het dansje te doen en een filmpje in te sturen. Drie instellingen zijn nu genomineerd op de Facebook-pagina van Haarlem Zingt: verpleegkundigen van de afdeling chirurgie en het facilitair bedrijf van het Spaarne Gasthuis in Haarlem en twee teams van woonzorgcentra Kennemerhart, in Bloemendaal en in Bentveld.

De winnaars worden op 25 oktober bekendgemaakt.