Huis Eindenhout ook wel het 'Huis met de Beelden' genoemd, wordt de komende maanden opgeknapt. Stadsherstel Amsterdam gaat het pand, dat veel over de Haarlemse geschiedenis vertelt, aan de buitenkant restaureren.

Volgens Ruth van der Puijl van Stadsherstel Amsterdam heeft het houten huis een eigen verhaal. "Er zijn nog oude ansichtkaarten van dit pand met paard en wagen en dames die hier flaneren."

Het 'Huis met de Beelden' heeft zijn bijnaam te danken aan de twee marmeren sfinxen naast de trap aan de voorkant. In de periode van 1790 tot 2019 hebben er veel verschillende mensen gewoond. Toen toenmalig eigenaar en antiquair Herman Fritz Bill in 2019 overleed, kwam het pand in handen van Stadsherstel Amsterdam.

De instelling wil met de restauratie ervoor zorgen dat het pand behouden kan blijven. Het is niet bekend hoelang de werkzaamheden gaan duren.