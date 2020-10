De GGD Kennemerland heeft zaterdagavond per ongeluk 35 mensen een verkeerde uitslag van de coronatest gegeven. Door een administratieve fout in het laboratorium hoorden mensen onterecht dat ze het coronavirus niet hadden en vice versa.

Volgens een woordvoerder zijn de uitslagen van een reeks tests per ongeluk bij een andere reeks tests gezet.

De GGD is zondagochtend over de fout geïnformeerd. Er is direct actie ondernomen om de fout geïnformeerde mensen alsnog de goede uitslag te geven.

GGD Kennemerland betreurt de fout, "maar hoopt en vertrouwt erop dat inwoners het algemene advies om 1,5 meter afstand te houden blijven volgen. Daarmee blijft het risico dat andere mensen besmet zijn geraakt beperkt."

Begin vorige week kampte een laboratorium waar de tests uitgevoerd worden al met een storing. Hierdoor moesten duizend mensen in Kennemerland langer wachten op hun coronatestuitslag.