Een man is zaterdagavond mishandeld en beroofd van zijn persoonlijke bezittingen aan de Floris van Adrichemlaan in Haarlem. Het gaat om drie daders die nog steeds voortvluchtig zijn.

Het slachtoffer wandelde rond 22.00 uur op de Floris van Adrichemlaan ter hoogte van de brandweerpost, toen er ineens drie jongens op hem af kwamen rennen. De man probeerde nog aan zijn belagers te ontkomen, maar werd even verderop ter hoogte van een supermarkt vastgepakt en mishandeld.

De daders zijn er met zijn persoonlijke bezittingen vandoor gegaan op de Professor Donderslaan in de richting van het winkelcentrum.

Volgens de politie waren alle drie de daders in het donker gekleed. Hun leeftijd wordt geschat tussen de 18 en 22 jaar. Een van de daders had een "voller postuur" en was rond de 1,70 meter lang. De politie komt graag in contact met getuigen van het incident.