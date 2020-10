Geen roze ontbijt en ook de Roze Salon voor 55-plussers blijft zondag op Coming Out Dag gesloten vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen in Haarlem. Het stadhuis wordt wel verlicht.

Het was de bedoeling donderdag een doorstart te maken met de Roze Salon in wijkcentrum Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt, maar dat gaat niet door.

Volgens organisator Ruud Steenbergen van Gay-Haarlem was dat nu juist belangrijk. "Bij homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is het risico op eenzaamheid in deze tijd nog groter, omdat die toch een andere sociaal netwerk hebben, áls ze die al hebben; geen kinderen, geen kleinkinderen."

Om de Coming Out Dag toch onder de aandacht te brengen, zet de gemeente het stadhuis zondag in regenboogkleurenverlichting. Vanwege de werkzaamheden kan er bij het stadhuis geen vlag worden gehesen. De regenboogvlag wordt gehesen op de Raakspoort en op de toren van de Bavokerk.