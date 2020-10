De Haarlemse burgemeester Jos Wienen is geen voorstander van de invoering van een avondklok. Dat liet hij donderdagavond aan de commissie Bestuur van de gemeenteraad weten.

Wienen vindt de coronamaatregel waar hij en zijn collega-burgemeesters over spreken in verband met de sterk stijgende besmettingen in de regio's Kennemerland en Amsterdam, een zwaar dilemma: "Ik begrijp waar het vandaan komt. Als je om 22.00 uur de cafés en de restaurants sluit en de mensen gaan naar allerlei privéfeestjes en je wilt dat verhinderen, dan probeer je te ervoor te zorgen dat mensen dan niet nog op straat komen." Toch vindt hij een avondklok instellen onverstandig. "Ik vind het een te grote aantasting van de vrijheid."

Zolang de Rijksoverheid of de veiligheidsregio de maatregel niet heeft ingevoerd wil de burgemeester zijn standpunt openlijk uitdragen. Wienen heeft de gemeenteraad van Haarlem gevraagd daar hun zienswijze op te geven. "Als u zou zeggen 'liever vandaag dan morgen', dan moet ik daar een ander standpunt in nemen."

De Haarlemse gemeenteraad vergaderde donderdagavond juist over de mate waarin de raad invloed heeft op maatregelen die de gemeente neemt, zoals het pas genomen besluit om de kerstmarkt dit jaar niet door te laten gaan. De raadsleden willen direct op de hoogte gesteld worden als er vraag om een beslissing uit de samenleving komt. Dat heeft burgemeester Wienen toegezegd. De Haarlemse politiek heeft donderdagavond nog niet gereageerd op het standpunt over de avondklok van de burgemeester.