De gemeente Haarlem zet komende winter een passagiersschip aan de kade van het Spaarne in als extra opvangplek voor daklozen. Door de 1,5 meterregel zijn er niet genoeg plaatsen in de reguliere winteropvang.

Op het passagiersschip, dat per 1 november aan de kade van het Spaarne in Haarlem-Noord ligt, is plek voor 35 tot maximaal 50 personen. De daklozen krijgen een eigen kamer waar ze dag en nacht kunnen zijn. Het schip wordt ingezet tijdens de wintermaanden tot en met 15 maart, zodat niemand met slecht weer buiten hoeft te blijven.

De gemeente zegt waar nodig beveiliging in te zetten aan boord en in de directe omgeving om overlastgevend gedrag tegen te gaan. De drijvende winteropvang komt te liggen ter hoogte van het braakliggende terrein aan de Spaarndamseweg waar voorheen het bedrijf Sonneborn was gevestigd.

Tijdens de eerste golf was er in Haarlem extra opvang voor daklozen geregeld in een sporthal bij het station. Hierdoor konden daklozen meer binnen blijven, wat de kans op besmetting verkleinde. HVO-Querido heeft geconstateerd dat er tot nu toe geen cliënten in Haarlem besmet zijn met het coronavirus.

Mocht dat nu door het oplopende besmettingsgevaar in de regio Kennemerland wel gebeuren, dan zijn de eenpersoonskamers op het schip ook inzetbaar om daklozen een quarantaineplaats te geven.