De gemeente Haarlem heeft langs de Nagtzaamstraat een bord geplaatst om automobilisten erop te attenderen dat ze er maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden.

Volgens raadslid Jacques Amand van Trots Haarlem is het bord een "goed begin", maar is er meer nodig om te voorkomen dat verkeersdeelnemers te hard rijden. Amand voert wekelijks actie op de Nagtzaamstraat om het probleem aan te kaarten. Volgens hem wordt de straat "als een racebaan gebruikt".

De doorgaande route, die ook veel door buschauffeurs wordt gebruikt, is onlangs gerenoveerd. Volgens omwonenden wordt er in de straat hard gereden, omdat bijvoorbeeld vernauwingen of verkeersdrempels ontbreken. De maximumsnelheid is 30 kilometer per uur, maar daar houdt bijna geen enkele automobilist of buschauffeur zich aan.

In een reactie liet wethouder Merijn Snoek (Openbare Ruimte) vorige week al weten dat hij ook borden met smileys wil plaatsen om automobilisten te waarschuwen als ze harder dan 30 kilometer per uur rijden. Bewoners van de Nagtzaamstraat willen echter dat de straat zo wordt aangepast, dat die minder uitnodigt tot racen.

Amand hoopt tijdens een informatiemarkt voor raadsleden deze week meer duidelijkheid te krijgen over hoe de doorgaande route geschikt kan worden gemaakt voor langzaam rijdend verkeer.