Duizend mensen hebben maandagmiddag van de GGD Kennemerland een mail ontvangen met daarin de mededeling dat ze langer moeten wachten op de uitslag van hun coronatest. Dit komt door een storing bij een laboratorium waar de testen uitgevoerd worden.

In de mail die nieuwspartner NH Nieuws heeft gezien, staat dat door een "interne storing het laboratorium niet in staat is geweest om de testen binnen de gestelde tijd uit te voeren."

De GGD Kennemerland schrijft zich voor te kunnen stellen dat "een vertraging in de uitslag teleurstellend is en wellicht zelfs gevolgen heeft voor uw werk- en privésituatie". Totdat de uitslag van de test bekend is, moeten mensen namelijk thuis blijven.

GGD Kennemerland laat aan NH Nieuws weten dat de storing bij het laboratorium inmiddels is verholpen. "Mensen die maandag de mail hebben gehad, moeten helaas langer dan de gebruikelijke 48 uur wachten op de uitslag van de test", zegt een woordvoerder. "We adviseren mensen om met hun DigiD in te loggen op coronatest.nl. Dan hebben ze het snelst hun uitslag."

Vorige week dinsdag was er ook een storing waardoor mensen later hun testuitslagen kregen. Die storing staat los van die van maandag, benadrukt de GGD. De mensen die te maken hadden met de storing van 29 september hebben inmiddels allemaal de uitslag.