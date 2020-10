De Grote of St. Bavokerk in Haarlem is vijfhonderd jaar geleden afgebouwd. Ter ere hiervan is er nieuwe verlichting opgehangen, maar de meningen hierover zijn verdeeld. Dat bleek onlangs tijdens de jaarlijkse Bavodag van de Vereniging van Vrienden van de Grote of St. Bavokerk.

Een van de vrijwilligers moet nog even aan wennen aan de wit afstekende toren tegen de nachtelijke hemel. "De toren is nu heel prominent aanwezig", zegt ze.

Op de Facebook-pagina van de kerk verschillen de meningen. Sommigen herinnert het aan het ijspaleis van de prinses Elsa uit de animatiefilm Frozen, een ander weet dat de nieuwe verlichting de echte kleur van de toren laat zien, namelijk loodblauw.

Fotograaf Chris Hoefsmit is enthousiast over de nieuwe verlichting. Samen met zijn zoon Jurriaan fotografeerde hij de kerk twee jaar lang vanuit alle hoeken en gaten. Hun fotoboek is een cadeau aan de kerk.

In hun boek Bavo in beeld staat nog geen afbeelding van de kerk in het nieuwe licht. "Het boek was een maand geleden al gedrukt, dan kan dan niet anders. Maar het licht is natuurlijk wel heel erg mooi."