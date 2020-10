Van de 405 geteste medewerkers van Paswerk bleken 37 besmet met het coronavirus. De sociale onderneming in Zuid-Kennemerland sloot vorige week zes werkafdelingen op de hoofdlocatie in Cruquius, nadat een aantal medewerkers positief was getest. Daarop werd besloten meer werknemers te laten testen. Inmiddels gaan deze afdelingen weer gefaseerd open, meldt Paswerk.

Bij Paswerk en gelieerde bedrijven zijn in totaal 1.300 medewerkers werkzaam op twaalf locaties. Zeshonderd medewerkers werken op de hoofdlocatie in Cruquius. De onderneming werkt sinds april hard om het coronavirus buiten de deur te houden.

Vorige week moest worden overgegaan tot sluiting van zes werkafdelingen in Cruquius. De medewerkers kwamen thuis te zitten. Inmiddels kunnen de medewerkers die geen corona hebben weer langzaamaan beginnen.