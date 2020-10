Drie culturele instellingen in Haarlem hebben een ontheffing gekregen op het maximumaantal van dertig personen in één ruimte. Het gaat om Patronaat, de Stadsschouwburg en de Philharmonie. De Toneelschuur heeft na een spoedoverleg met de Haarlemse burgemeester Jos Wienen geen ontheffing gekregen.

Een van de nieuwe coronamaatregelen is dat er maximaal dertig mensen in een zaal aanwezig mogen zijn. Verschillende culturele instellingen hebben daarop een ontheffing aangevraagd bij de veiligheidsregio.

De opluchting is groot bij Jolanda Beyer, directeur van poppodium Patronaat. "Alle signalen waren er naar, maar we zijn nu wel opgelucht. We duimen voor de Toneelschuur, dat zij alsnog een ontheffing krijgen", vertelt Beyer aan nieuwspartner NH Nieuws.

Ook bij Edwin van Balken, directeur van de Philharmonie en de Stadsschouwburg, is de blijdschap aanwezig. "We hoeven de mensen die al een kaartje gekocht hadden gelukkig niet teleur te stellen."

Beyer meldt dat het personeel van Patronaat met mondkapjes op gaat werken. "We adviseren het publiek om een mondkapje te dragen, maar we stellen het niet verplicht. Ook gaan we mensen die geen mondkapje hebben daar niet op aanspreken."

Ook in de Stadsschouwburg en de Philharmonie dragen de medewerkers een mondkapje. Aan het publiek gaan zij vragen om ook een mondkapje te dragen.

De Toneelschuur was donderdagavond niet bereikbaar voor een reactie vanwege het gesprek met de burgemeester over een eventuele ontheffing. Het zou om een technisch misverstand gaan over de telling van de stoelcapaciteit, schrijft de directie van de Toneelschuur op haar website. De huidige programmering gaat vooralsnog gewoon door.