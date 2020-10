Openluchttheater Caprera in Bloemendaal heeft de laatste twee optredens van het seizoen afgeblazen. De optredens van de band Son Mieux vrijdagavond kunnen niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.

In theaters mogen sinds de persconferentie van maandag nog maar een beperkt aantal personen naar binnen. "Door de maatregelen is het niet mogelijk jullie allemaal te ontvangen", schrijft het theater op zijn site aan de bezoekers.

Kaartkopers krijgen een persoonlijk bericht over het terugbetalen van de tickets. Deze optredens om 18.00 uur en 21.00 uur waren het laatste van dit seizoen.

De band zelf baalt dat de concerten zijn afgelast. "We waren erg enthousiast over het doen van deze show, vooral nadat we het eerder moesten verzetten, maar we kregen net te horen dat we ons optreden aanstaande vrijdag moeten annuleren vanwege de nieuwe maatregelen tegen COVID-19", meldt de band op Facebook.

"We gebruiken dit weekend om op zoek te gaan naar verschillende en nieuwe manieren om shows te spelen in deze gekke tijd", aldus de band.