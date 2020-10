De GGD Kennemerland is klaar voor de tweede coronagolf, meldt directeur Bert van de Velden aan nieuwspartner NH Nieuws. Zo zijn er al verschillende teststraten geopend en zijn er opties voor nieuwe testlocaties. Een teststraat in Beverwijk en het vergroten van de testcapaciteit in Haarlemmermeer vallen onder deze mogelijkheden.

"We komen van 800 testen per dag, maar vorige week zijn we al aangeland op een totaal van 1.150 testen die per dag worden uitgevoerd", vertelt Van de Velden.

Op dit moment zijn er drie locaties in de regio Kennemerland waar getest kan worden. Zo is er een teststraat op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem, kunnen de mensen in Haarlemmermeer terecht in de Expo Stelling 1 in Vijfhuizen en is er een testbus die op een locatie in de regio staat.

Zorgpersoneel en medewerkers in het onderwijs kunnen in de Expo voorrang krijgen bij het testen.

"Met het oog op de winter kijken we ook of we in Beverwijk nog een voorziening kunnen openen", aldus Van de Velden. Ook is het volgens hem mogelijk dat de testvoorziening op Schiphol nog geopend gaat worden: "Mochten er tegen die tijd genoeg mensen beschikbaar zijn, is dat ook nog een optie."