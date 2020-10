CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) is erg geschrokken van de oude songteksten van de nieuwe stadsdichter Darryl Danchelo Osenga. Osenga rapte in 2012 over de Holocaust.

'De Holocaust is slechts een cover-up voor domme schapen' en 'De behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken met onze slavenhandel'. Zo zong Osenga in het lied 'Zwarte Bladzijde', als kritiek op het slavernijverleden en de omgang daarmee in Nederland.

De kersverse stadsdichter van Haarlem legt in een interview met NH Nieuws uit dat het nooit zijn bedoeling is geweest om iemand te kwetsen, maar om een discussie te openen. "Ik heb op mijn school nooit slavernijgeschiedenis gehad en de Tweede Wereldoorlog werd breed uitgemeten."

CIDI hoopt dat Danchelo Osenga inmiddels wijzer is geworden. Ze hebben contact opgezocht met de nieuwe stadsdichter, met de vraag of hij zijn houding inmiddels heeft veranderd en dat ook kenbaar wil maken. Ook de Benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem is om een reactie gevraagd.