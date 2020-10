Vanwege de herfstvakantie mag de horeca in Haarlem de terrassen tien dagen langer uitgebreider neerzetten. Zo kunnen cafés en restaurants tijdens de vakantie mogelijk profiteren van extra omzet.

De horecaondernemers hebben om de verlenging gevraagd en dat verzoek is nu ingewilligd.

De terrassen mochten worden uitgebreid zodat de horeca, na een maandenlange sluiting vanwege de coronacrisis, meer gasten kon ontvangen.

De gemeente houdt er rekening mee dat de uitbreiding tot meer geluidsoverlast kan leiden, maar drie van de vier wijkraden in het centrum van de stad hebben in ieder geval geen bezwaar tegen de verlenging met tien dagen. Een vierde wijkraad heeft niet gereageerd.

Inmiddels hebben horecazaken gevraagd of de terrassen ook in de winter groter mogen zijn dan gebruikelijk. De gemeente gaat daar met de Haarlemse afdeling van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland over praten.