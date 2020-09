Darryl Danchelo Osenga is de nieuwe stadsdichter van Haarlem. Osenga heeft de titel gekregen vanwege zijn inzending, het gedicht Zusje van de hoofdstad.

Osenga volgt daarmee Willemien Spook op. Vijftig dichters hadden zich aangemeld om de nieuwe stadsdichter te worden.

Zusje van de hoofdstad is een lofzang over Haarlem, dat de hoofdstad van Noord-Holland is, maar vaak wordt gezien als kleine zusje van Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. Osenga wil Haarlem met het gedicht uit de schaduw van Amsterdam stappen.

Darryl Danchelo Osenga schreef niet alleen de tekst van het gedicht Zusje van de hoofdstad, ook produceerde hij een bijbehorende video.

Op woensdagavond 21 oktober presenteert Osenga zich via een livestream aan Haarlem. Ook krijgt hij dan de stadsdichtersring in bruikleen. Het stadsdichterschap geldt voor de periode tot en met september 2022.