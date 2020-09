De politie heeft dinsdagmiddag een man aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit op de Randweg in Haarlem. Op beelden die nieuwspartner NH Nieuws heeft ontvangen, is te zien dat meerdere agenten met getrokken wapens de bestuurder van een wit busje arresteren.

Veel automobilisten waren getuigen van de arrestatie. De verdachte moest met zijn rug naar de politie gekeerd uit zijn voertuig komen, en moest op zijn knieën gaan zitten met zijn handen op het hoofd. Daarna is hij meegenomen in een politiebus.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een melding was binnengekomen over het kenteken van de bus. De bestuurder zou een wapen in zijn bezit hebben.

Als het gaat om een melding van mogelijk wapenbezit, dan is de procedure zoals op de beelden te zien het standaard protocol van de politie.