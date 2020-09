Stichting 'Bedrijf en Samenleving' uit Haarlem, een van de drie winnaars van het Appeltje van Oranje dit jaar, kreeg dinsdag hoog bezoek. Koning Willem-Alexander kwam langs om zich te laten bijpraten over het mentorproject Time2Shine.

Het Oranje Fonds zette dit jaar projecten en initiatieven in het zonnetje die vrijwilligers voor langere periode koppelen aan mensen die extra hulp kunnen gebruiken.

Op de vele genomineerde projecten kon worden gestemd, waarna de drie beste projecten het Appeltje van Oranje kregen. Door de uitbraak van het coronavirus vond de uitreiking van het Appeltje van Oranje door koningin Máxima niet zoals gebruikelijk plaats op Paleis Noordeinde, maar tijdens een live-uitzending in een studio in Hilversum op 9 juli.

Bij het Haarlemse project Time2Shine worden mensen uit het bedrijfsleven gekoppeld aan jongeren die een zetje in de goede richting kunnen gebruikten bij bijvoorbeeld school, stages of werk.

Koning Willem-Alexander sprak dinsdagochtend met vier deelnemende jongeren en hun mentoren. De jongeren krijgen in hun eigen sociale kring vaak geen of onvoldoende ondersteuning van een volwassene. Ze kiezen in het project Time2Shine zelf waarbij ze geholpen willen worden.