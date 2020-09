Het kerstcircus in Haarlem gaat dit jaar niet door, bevestigt een woordvoerder van Duursma Events Group na berichtgeving van Haarlem105. "Ik wil mijn publiek geen uitgekleed programma aanbieden", laat producent René Duursma weten.

Het kerstcircus in het Reinaldapark stond dit jaar gepland van 18 december tot en met 3 januari. Vanwege de coronamaatregelen werd het aantal tribuneplekken eerder al van duizend teruggebracht naar driehonderd.

Dat ook de randevenementen niet kunnen doorgaan, was voor Duursma het breekpunt. "Bij een kerstcircus hoort sfeer en beleving, zoals een kinderboerderij, een foodtruckplein, een meet-and-greet met de artiesten en een afsluitende lichtjesparade voor de jeugd. Op een gegeven moment bereik je een ondergrens."

Ook de onduidelijkheid over een verdere verspreiding van het coronavirus is een argument om het kerstcircus dit jaar te schrappen. "Stel dat de situatie in december verslechtert, onze tenten opgebouwd staan en de artiesten zijn gearriveerd. Dan staan we bij nog verdergaande beperkingen met de rug tegen de muur en hebben we kosten gemaakt die niet meer terug te verdienen zijn."

Alle ruim 150 voorstellingen in Haarlem, Dordrecht, Enschede en Heerhugowaard zijn afgelast. De paar duizend mensen die al een kaartje hebben gekocht, krijgen hun geld terug.