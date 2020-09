Naast de door premier Mark Rutte bekendgemaakte maatregelen heeft de Veiligheidsregio Kennemerland aanvullende beperkingen aangekondigd. Zo worden illegale feesten aangepakt door een gebiedsverbod en er wordt extra gecontroleerd in sportscholen. De maatregelen gaan in vanaf zondag 18.00 uur.

Het coronadashboard laat zien dat onder meer de regio Kennemerland als 'zorgelijk' is aangeduid. Dat betekent dat het aantal positieve tests in het gebied een grote stijging laat zien. Daarom worden onder meer in Veiligheidsregio Kennemerland extra maatregelen genomen.

Maatregelen Veiligheidsregio Kennemerland

Illegale feesten worden aangepakt door nachtelijke gebiedsverboden. In deze gebieden mogen mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig zijn.

Daarnaast spreken de coronapreventieteams van GGD en gemeenten in de regio sectoren aan met extra risico op een besmettingscluster. Ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid om zich te houden aan de coronamaatregelen. Daarnaast zullen er extra controles komen bij plekken waar veel besmettingen optreden, zoals bij sportverenigingen.

Ook met het onderwijs worden afspraken uitgewerkt over de wijze waarop scholen maatregelen hebben genomen om het verspreidingsrisico tegen te gaan. Verder wordt er samen met zorginstellingen afspraken uitgewerkt over de wijze waarop de organisaties maatregelen nemen om het verspreidingsrisico tegen te gaan, zoals preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en bezoekregelingen.

Bovendien blijft het verbod op geluidsapparatuur en muziekinstrumenten op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal van kracht tot minimaal 1 oktober.