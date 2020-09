Burgemeester Jos Wienen van Haarlem zegt niet te kunnen afdwingen dat de ijsbaan van Haarlem volgende zomer weer geopend wordt voor kunstschaatsers. De PvdA vraagt met steun van de meerderheid van de gemeenteraad hier wel om.

PvdA-raadslid John Oomkes heeft berekend dat er in elf weken de afgelopen zomer 150 ton CO2 de lucht in is gegaan om de binnenbaan van de ijsbaan te bevriezen. Hij vindt dat "dit niet doelmatig gebruik is van energie", zo staat in de motie geschreven die donderdagavond door een minimale meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen, omdat vijf raadsleden afwezig waren.

Burgemeester Wienen vindt de motie om het gemeentelijk sportbeleid zo duurzaam mogelijk te maken, wel sympathiek maar zegt gebonden te zijn aan de wettelijke regels. "Als het niet kan, dan kan het niet", aldus Wienen.

De rechter oordeelde vorige maand in een kort geding dat Milieudefensie had aangespannen dat de ijsbaan niet meer vergunningsplichtig is, sinds de uitstoot van ammoniak onder de gestelde norm van de Omgevingsdienst ligt. Over uitstoot van CO2 zijn daar geen regels voor opgesteld.

De ijsbaan ontvangt ook geen subsidie waardoor de gemeente geen middel heeft om invloed te hebben op het sportbedrijf. Wel zegt sportwethouder Merijn Snoek toe met de ijsbaan, zoals met alle Haarlemse bedrijven, in gesprek te zijn over verduurzaming.

De PvdA denkt dat de gemeente wel voorschriften kan opstellen via een andere regeling. Dat moet nu worden uitgezocht.