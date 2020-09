In badplaats Zandvoort zijn amper coronaboetes uitgedeeld door handhavers van de gemeente. De boa's hebben sinds het aankondigen van coronamaatregelen in maart pas drie keer een bon geschreven. Dat blijkt uit cijfers die NH Nieuws heeft opgevraagd.

Haarlemse boa's trokken in de hele coronaperiode 87 keer het bonnenboekje voor overtredingen van de coronaregels.

Heemstede en Bloemendaal zitten op dezelfde lijn als Zandvoort. Daar hebben de boa's alleen waarschuwingen uitgedeeld en geen boetes.

De politie deelde in de periode maart tot en met juni 1 coronaboete uit in Zandvoort. Cijfers van de politie over de maanden daarna zijn nog niet bekend.

De Haarlemse politie was tot nu toe het actiefst: agenten deelden in de eerste vier maanden van de crisis, volgens cijfers van de Veilgheidsregio Kennemerland, 185 coronaboetes uit. In Bloemendaal deelde de politie 41 coronaboetes uit van maart tot en met juni.

Minder boa's, druk met toestroom badgasten

Gemeente Zandvoort wijst er op dat het dorp niet zo veel handhavers heeft als bijvoorbeeld Haarlem. Ook werken in sommige gemeenten de boa’s alleen overdag en niet op zondag. In de avonduren en 's weekends zijn de meeste overtredingen.

De Zandvoortse handhaving had het bovendien drukker met de toestroom van de vele badgasten: "Er lag een flinke druk op handhaving, met name tijdens de zomerse dagen. Het gevolg hiervan is dat handhavend optreden niet altijd mogelijk was met de beschikbare handhavingscapaciteit."

Zandvoort wijst erop dat er steeds maatregelen zijn genomen om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Voorbeelden van maatregelen zijn communicatie richting bezoekers, het plaatsen van tekstkarren en het creëren van looproutes zoals bij het NS-station.

"Ook zijn er extra (parkeer)handhavers en zogenaamde susteams ingezet om bezoekers te corrigeren bij ongewenst gedrag tijdens de drukke dagen. Zij hebben waarschuwingen uitgedeeld waarmee in vele gevallen bekeuren voorkomen kon worden."