In de ondergrondse parkeergarage aan het Marsmanplein in Haarlem-Noord is woensdag bij werkzaamheden een gaslek ontstaan. Het gaslek was rond 15.00 weer gedicht.

De garage was tijdelijk ontruimd en politie en brandweer hadden de winkels en bedrijven boven de garage, waaronder een kapperszaak en een tandartsenpraktijk, geëvacueerd.

In de garage is een bedrijf bezig met het plaatsen van ankers in het plafond. Vermoedelijk is daarbij een gasleiding geraakt.

Het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de garage is jarenlang klein geweest, omdat er 1.135 stempels waren geplaatst om de betonnen vloer te stutten. De ankers die nu worden geplaatst, moeten die stempels juist weer overbodig maken zodat de garage volop gebruikt kan worden.

Rond 15.00 meldde de veiligheidsregio dat het gaslek weer gedicht was en dat de afzettingen weg waren gehaald. Het gebouw wordt vrijgegeven na de laatste opruimwerkzaamheden.