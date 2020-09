Door de zomerse temperaturen zijn er dinsdag flinke files richting de kust ontstaan. Verkeer naar Bloemendaal en Zandvoort moet momenteel rekening houden met zo'n twintig minuten vertraging.

De file naar het strand begint op de Zandvoortse Laan en loopt helemaal door tot aan Zandvoort aan Zee. Ook bouwt een file zich op in Overveen, op de toegangsweg naar het Bloemendaalse strand. Langs de kust tussen Bloemendaal en Zandvoort is het ook druk.

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat er momenteel nog voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn. Wel is het druk in de treinen, maar vooralsnog levert dat geen problemen op. Ook is het strand momenteel nog niet te druk.

In de ochtend belandden er twee bezoekers van het Zandvoortse strand in een mui, maar zij kwamen met de schrik vrij.