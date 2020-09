De locaties maakt de gemeente Haarlem nog niet bekend, maar er zijn zes plekken in de stad waar twee opvangen voor verslaafden, psychiatrische patiënten en overlastgevers kunnen komen. Volgend jaar wordt er een definitieve keuze gemaakt.

De gemeente wil een opvang voor 24 mensen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek en vaak ook een verstandelijke beperking, die anders dakloos zijn en op straat rondzwerven.

Ook moet er een project komen dat Skaeve Huse heet: zes kleine woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken.

Inwoners uit Haarlem konden meedenken over geschikte locaties en uit die lijst zijn nu zes "kansrijke plekken" naar voren gekomen. Pas als de gemeenteraad een beslissing heeft genomen en de buurt is ingelicht, maakt de gemeente de gekozen plekken bekend.

De gemeenteraad moet beslissen voor welke plekken in Haarlem een vervolgonderzoek moet worden gedaan. Een woordvoerder van de gemeente wil niet zeggen of een boerderij aan de Nieuweweg tot de zes locaties behoort.

Buurtbewoners protesteerden in 2018 fel tegen de komst van verslaafden in die buurt. Ook de Haarlemse politiek had kritiek op de manier waarop de keuze op deze locatie was gevallen. Daarna is besloten een inventarisatie te maken van geschikte plekken in de rest van de stad.