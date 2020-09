Het Kennemer Jeugdorkest heeft zaterdag officiëel het culturele seizoen van concertzaal de Philharmonie in Haarlem ingeluid. Jonge Haarlemmers die nog nooit in de Philharmonie waren geweest, of misschien nog nooit een orkest live hadden zien spelen, mochten gratis naar binnen.

Zo'n tweehonderd kinderen luisterden met hun ouders naar klassieke composities, gespeeld door de jonge muzikanten van het Kennemer Jeugorkest.

Edwin van Balken, algemeen directeur van de Stadsschouwburg in Haarlem en de Philharmonie, zat zaterdagmiddag ook tussen het publiek.

"Naar muziek luisteren, samen van muziek genieten, dat vinden we hier heel belangrijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om veel jongen mensen uit te nodigen; kinderen die nog nooit in deze zaal zijn geweest en misschien ook nog nooit een concert hebben bijgewoond", zegt Van Balken.

Vanwege de coronamaatregelen mochten er maar driehonderd bezoekers aanwezig zijn in plaats van 1.200. "We hebben drie verschillende ingangen, er staan desinfectiezuilen en de garderobe is dicht. Dat zorgt anders voor de nodige opstoppingen. Je mag je jas en drankje mee naar binnen nemen", aldus Van Balken. Medewerkers hebben na het concert direct de tafels en stoelen in de zaal gedesinfecteerd.

Ook de Stadsschouwburg viert komende week de opening van het culturele seizoen. Dat gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen ook anders dan verwacht. Voor de schouwburg, op het plein, wordt namelijk de voorstelling 'Kenau, een muzikale zomerkomedie in de buitenlucht' vertoond. De première is woensdag 16 september.