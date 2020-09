Haarlem kan sneller beginnen met de bouw van zo'n 3.800 woningen rond de Europaweg in Schalkwijk. De stad krijgt van het Rijk 7,6 miljoen euro om deze geplande ontwikkelzone versneld te gaan bouwen.

Het geld zal worden gebruikt voor betaalbare woningen, aanpassing van de Europaweg en de inrichting van de openbare ruimte. Deze bouwzone maakt onderdeel uit van een plan om in Haarlem tienduizend nieuwe woningen te bouwen voor 2025.

Het kabinet heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld om in Nederland versneld meer betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen te bouwen. Dit is belangrijk omdat het woningtekort snel toeneemt, ook in Haarlem. De Europazone is een van de 27 projecten die donderdag zijn uitgekozen om de eerste 290 miljoen euro vanuit het Rijk te verdelen.

Haarlem had ook geld gevraagd voor het project Oostpoort. Dat is niet toegekend. Voor een komende ronde gaat de stad opnieuw voor Oostpoort en ontwikkelzone Zuidwest een miljoenenimpuls aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.