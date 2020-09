Zestien monumenten in Haarlem openen de deuren tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september. Normaal zijn dat er 65. Heemstede en Bloemendaal hebben vanwege het coronavirus besloten niet mee te doen aan het evenement.

In Haarlem staan circa twintig activiteiten in zestien monumenten op het programma. Het stadhuis, de Grote Kerk, de St. Bavo-basiliek zijn open. Voor het eerst doet ook het Stedelijk Gymnasium mee.

Vanwege de coronacrisis krijgen bezoekers alleen gratis toegang tot de monumenten als ze van tevoren een bezoek reserveren. Dat kan via internet of in het weekend bij de VVV op de Grote Markt.

Een woordvoerder van Haarlem Marketing zegt blij te zijn dat dit weekend voor een kleinschalige opzet is gekozen. "Je wil vanwege de coronacrisis niet te veel drukte in het centrum. We hebben de afweging gemaakt of we de Monumentendag wel of niet zouden organiseren. Maar je merkt dat veel mensen toch graag willen dat het doorgaat."

De eigenaren van een paar monumenten hebben besloten digitaal mee te doen. Het Dolhuys, de Adelbertuskerk en Paviljoen Welgelegen zijn bezig met een video of een livestream. "Er wordt creatief gezocht naar mogelijkheden om toch, digitaal, open te gaan."

In Heemstede en Bloemendaal is besloten niet mee te doen aan de landelijke Open Monumentendagen. "Onzekerheid over verspreiding van het coronavirus en het afstand bewaren heeft ons tot dit besluit gebracht", meldt Stichting Ons Bloemendaal. De Historische Vereniging Heemstede Bennebroek verwacht dat het aantal deelnemers klein zou zijn en ziet ook te veel beperkingen.

Zandvoort doet net als vorig jaar ook niet mee aan de Open Monumentendag.