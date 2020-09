Een 45-jarige Haarlemmer is maandagavond op een camping in de stad opgepakt, omdat hij zich agressief gedroeg tegen zijn ex-partner en tegen agenten die op een ruzie tussen de twee afkwamen. Politiehond Jimi is ingezet om de man te overmeesteren.

Bij de ruzie raakte de ex-partner gewond. Het slachtoffer moest behandeld worden door ambulancepersoneel.

De verdachte wilde niet met de politie mee. Hij was agressief tegen agenten en sloeg een van hen. De agent heeft net als de ex-partner aangifte gedaan.

Volgens de politie "ontspoorde" de arrestatie. Om te voorkomen dat agenten verwondingen zouden oplopen, is de diensthond ingezet. Dankzij de politiehond kon de man onder controle worden gebracht. Hij liep daarbij verwondingen op en is daarvoor behandeld.

De verdachte zit nog vast.