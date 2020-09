Burgemeester Jos Wienen gaat kijken of leraren voorrang kunnen krijgen bij de coronateststraat van de GGD. Dat heeft hij vrijdag toegezegd aan een delegatie van Haarlemse middelbare scholen.

Wienen is eveneens vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland en gaat onderzoeken of het praktisch te regelen is dat leraren eerder aan de beurt kunnen komen. De burgemeester gaat ook kijken voor welke doelgroepen een uitzondering zou moeten gelden. Te denken valt aan zorgpersoneel en leraren op basisscholen.

Het wordt drukker bij de teststraten van de GGD, waardoor docenten soms vier of vijf lesdagen kwijt zijn als ze zich moeten laten testen. Sommige scholen overwegen om commerciële tests in te kopen om sneller zekerheid te hebben. De afwezigheid van leraren zorgt voor lesuitval of logistieke problemen.

Landelijk is ook aandacht voor die problematiek. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vrijdag te willen uitzoeken of het mogelijk is om zorgpersoneel en leraren in het hele land voorrang te geven bij coronatests van de GGD. In het onderwijs dreigen klassen naar huis te worden gestuurd als leraren verkouden zijn.