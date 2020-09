De politie heeft woensdagochtend met meerdere auto's en een helikopter de achtervolging op een gestolen auto ingezet. De gestolen auto botste tijdens de achtervolging op de paal van een verkeerslicht op de Schipholweg in Haarlem. De verdachte is aangehouden.

De auto botste rond 11.00 uur op de paal. De brandweer kwam ter plaatste, omdat er na de botsing rook uit het voertuig kwam.

De auto was eerder gestolen in de provincie Groningen. Dankzij een tracker in de auto konden de eigenaar en de politie de verdachte volgen.