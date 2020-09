120 iepen zijn dit jaar in Haarlem afgestorven door de iepenziekte, ondanks het inenten van 1.100 bomen. Een deel ervan is al gekapt.

De schimmel wordt vaak door kevertjes uit andere besmette bomen overgebracht. Zo heeft een aantal bomen in het parkje langs de Aziëweg in Schalkwijk de iepenziekte opgelopen.

Dat is te zien aan de stompjes en de blauwe stip op de bomen. "De blaadjes zitten nog aan de bruine takken". Het is volgens Harry Hobo van de belangengroep Haarlemse Bomenridders een typisch voorbeeld van iepenziekte, waarbij hele takken in een keer doodgaan. "En dat gaat zo door totdat de hele boom weg is."

De iepen zouden volgend jaar eerder en in een korter tijdbestek moeten worden ingeënt, volgens Hobo. Maar dat alleen is niet genoeg. Ook particuliere iepen die de ziekte hebben opgelopen vormen een gevaar.

De Haarlemse Bomenridders zouden graag zien dat Haarlem het voorbeeld van Amsterdam volgt. Daar worden zieke bomen opgespoord. "Als ze een besmette particuliere boom vinden, neemt de gemeente de boom over, waarna deze wordt gekapt".