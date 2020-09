De overleden persoon die zaterdagmiddag bij de Catharijnebrug in Haarlem in het Spaarne werd aangetroffen, is niet omgekomen door een misdrijf, meldt de politie.

De politie gaat ervan uit dat de persoon door een noodlottig ongeval is omgekomen. Het gaat om een 35-jarige man uit Haarlem. Zijn familie is ingelicht.

Het lichaam van de Haarlemmer werd zaterdag rond 14.30 uur aangetroffen door voorbijgangers, die vervolgens de politie waarschuwden. De brandweer heeft het stoffelijk overschot uit het water gehaald.

De brug was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.