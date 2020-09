In het Spaarne bij de Catharijnebrug is zaterdagmiddag in Haarlem een lichaam gevonden. Het gaat om een 35-jarige man uit Haarlem. Rond 14.30 uur ontdekten voorbijgangers het stoffelijk overschot en waarschuwden de politie.

De brandweer heeft het lichaam uit het water gehaald. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De politie gaat ervan uit dat de man door een ongeluk om het leven is gekomen.

De brug is zaterdag tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.