Een digitale check moet helpen voorkomen dat in Haarlem afval op straat wordt

achtergelaten. Spaarnelanden introduceert een webapplicatie en later een app waarmee Haarlemmers kunnen controleren of de ondergrondse container vol zit.

Het onderhoudsbedrijf hoopt dat er dan minder vuilniszakken op straat worden gezet, zodat ook minder zakken worden opengescheurd door kraaien en meeuwen.

Het is voor Spaarnelanden belangrijk om juist nu het afval snel van de straat te halen. Tijdens de coronacrisis wordt in Haarlem meer afval aangeboden, doordat de inwoners nu meer thuis zijn dan voorheen.

Door een chip in de container weten vuilnisophalers wanneer de bak geleegd moet worden. De app deelt deze informatie ook met de inwoners van Haarlem.