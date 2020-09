Medewerkers van de gemeente Bloemendaal gaan bruiloftsgasten er extra op wijzen dat zij zich ook buiten op het bordes van het gemeentehuis aan de anderhalvemeterregel moeten houden. Volgens de gemeente is dit een aandachtspunt nadat uit beelden bleek dat dit niet gebeurde bij de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De minister trouwde zaterdag in het gemeentehuis, waar staatssecretaris Ankie Broekers-Krol de ceremonie leidde. Op beelden van SBS6 is te zien dat de gasten na de huwelijksvoltrekking dicht bij elkaar stonden op het bordes.

Volgens de gemeente Bloemendaal zijn er zaterdag voor de bruiloft geen gezondheidschecks gedaan. Dat is niet nodig omdat het gemeentehuis een openbaar gebouw is. De verplichte gezondheidschecks gelden alleen voor de horeca. Bij de huwelijksvoltrekking is alles volgens de coronamaatregelen gegaan, meldt een gemeentewoordvoerder aan nieuwspartner NH Nieuws.

Ook toen de gasten naar buiten gingen, hebben medewerkers van de gemeente hen begeleid en op de regels gewezen.

De begeleiding ging tot nu toe echter tot aan de deur. "Dat is een aandachtspunt voor ons. We gaan de gasten erop wijzen ook buiten op te letten, hoewel het natuurlijk in de emotie van het moment kan gebeuren dat er even geen afstand wordt gehouden", aldus de woordvoerder.