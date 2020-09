Busmaatschappij Connexxion gaat in het noorden van Noord-Holland, Haarlem en IJmond tijdelijk buurtbustaxi's inzetten als alternatief voor de stilstaande buurtbussen. De buurtbussen mogen pas weer rijden als duidelijk is welke voorzieningen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het ingehuurde taxibedrijf werkt volgens het coronaprotocol van de taxibranche. Dat houdt in dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

De buurtbustaxi is vanaf 1 september in de regio Noord-Holland Noord en het gebied rond Haarlem en IJmond te bestellen via een reserveringsnummer van Connexxion. De buurtbustaxi rijdt niet van deur tot deur, maar vanaf 9.00 uur tussen de haltes die de buurtbus normaal aandoet.

De reguliere buurtbussen staan sinds een aantal maanden stil. De mondkapjes en kuchschermen die in grote bussen worden gebruikt, zijn namelijk geen goede oplossingen voor de kleinere buurtbussen.